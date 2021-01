Serie B, finisce 1-1 tra Vicenza e Chievo nel recupero dell’ottava giornata (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è appena conclusa la gara tra Vicenza e ChievoVerona, recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie B: il match, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 21 novembre, fu rinviato per i casi di Covid-19 che avevano colpito i biancorossi. Apre le marcature Gori nel primo tempo, risponde Margiotta nella ripresa, finisce con un pareggio che porta il Chievo al settimo posto a 28 punti. Il Vicenza agguanta il Brescia in dodicesima piazza a quota 21. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è appena conclusa la gara traVerona,del campionato diB: il match, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 21 novembre, fu rinviato per i casi di Covid-19 che avevano colpito i biancorossi. Apre le marcature Gori nel primo tempo, risponde Margiotta nella ripresa,con un pareggio che porta ilal settimo posto a 28 punti. Ilagguanta il Brescia in dodicesima piazza a quota 21. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SERIE B: recupero 8^ giornata, pari tra Vicenza e Chievo

