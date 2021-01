Serie A peruviana | il centrocampista Patricio Arce ferito in una sparatoria a petto | spalla e gamba

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio. Vero e proprio agguato in Perù nei confronti di, calciatore professionista del Carlos Mannucci, club che milita nella. Il calciatore è rimastoinsieme ad altri due giovani in unaavvenuta a Callao, la città portuale vicino Lima. Ilè stato ricoverato in ospedale con tre ferite da arma da fuoco a. Necessario l’intervento operatorio in Pronto Soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito il calciatore stava allenando tre ragazzi, sono stati sorpresi da un veicolo che passava nelle vicinanze. In seguito all’attacco ha perso la vita un 16enne che ...