Senato, Renzi a Conte: 'Proprio ora è il momento di fare la crisi, serve un governo forte' | Italia Viva si asterrà (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, Conte è al Senato per chiedere il sostegno al suo governo. 'Qui a testa alta', ha detto parlando in Aula. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, critica il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato la fiducia alla Camera,è alper chiedere il sostegno al suo. 'Qui a testa alta', ha detto parlando in Aula. Matteo, leader di, critica il ...

petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - lorepregliasco : Alcuni argomenti di Matteo Renzi su Conte fanno pensare che forse non doveva farci un governo insieme #Senato - lorepregliasco : (Un dettaglio: Renzi non ha detto come voterà sulla fiducia) #Senato - summer52250079 : #Renzi ha fatto un po’ il #Salvini della prima crisi: “DATEMI I POTERIIIIII” #Senato - MariaLu91149151 : RT @malmsteen_yng: #senato #maratonamentana Renzi e quelli di Italia viva voteranno sfiducia a Conte, non piu astensione -