Senato, l'opposizione contesta Conte, la Casellati: "Chi fischia sotto le mascherine?" (Di martedì 19 gennaio 2021) Non è stato certo un clima sereno quello nel quale il premier Conte poco fa ha enunciato le su comunicazioni. Impietosamente, a tratti alcuni passaggi del suo intervento, sono stati accompagnati da una selva di fischi e mormorii provenienti dai banchi dell'opposizione. Nello specifico, specialmente quando il capo dell'esecutivo si è prodotto in un appello ai parlamentari affinché aiutino il governo, ed i leghisti hanno urlato: "Mastella-Mastella". La presidente Casellati: "Non si riesce a individuare chi sta fischiando sotto le mascherine!" Stessa scena anche in occasione dell'intervento di Pier Ferdinando Casini (primo chiamato a parlare), con la presidente Elisabetta Alberti Casellati costretta a richiamare all'ordine: "Evitiamo assembramenti!" Ed ancora. "Non si ...

MarcWizy : #Senato Per gli Italiani pecoroni e l'opposizione inesistente - italiaserait : Senato, l’opposizione contesta Conte, la Casellati: “Chi fischia sotto le mascherine?” - sam_daytona : Il numero di sfide tra il dire e il fare sono molte, è vero. Ma l'opposizione non può e non sa gestire la complessità #Senato #AvantiConte - alfredo_mosca : Il #cdx ha 146 senatori, #Renzi ne ha 18. Totale 164. L’ #opposizione avrà quindi a #maggioranza assoluta. Se oggi… - gigi52335676 : #Senato L'opposizione è talmente inadeguata che voterà un' altra volta per 'Ruby nipote di Mubarak' #maratonamentana #19gennaio -

