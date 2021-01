Senato: domani alle 16 in aula lo scostamento di Bilancio (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - L'aula del Senato esaminerà domani dalle 16 lo scostamento di Bilancio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Le votazioni sono in programma dal pomeriggio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - L'delesaminerà16 lodi. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Le votazioni sono in programma dal pomeriggio.

