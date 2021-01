“Sembra il mostro di Lochness”. Principe Harry, l’ultima foto fa impazzire tutti: “Ma è davvero lui?!”. “Era così bello una volta!” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Vederlo aggirarsi in zona è come vedere il mostro di Loch Ness”. A dirlo è l’attore Rob Lowe che, ospite del The Late Late Show with James Corden, ha rivelato di aver incontrato il suo illustre vicino di casa, il Principe Harry, e di averlo trovato tanto trasandato da risultare irriconoscibile. “Vivono a circa un miglio da casa mia. Non si vedono mai, lui poi conduce un’esistenza davvero solitaria. Tanto che, per noi del quartiere, incontrarlo è come vedere il mostro di Loch Ness. Nel senso che sai che c’è, ma non si fa mai vedere. E infatti quando l’ho visto, mentre guidava, la sensazione è stata quella…”. “È stato un incontro velocissimo, durato pochissimo. Ma aveva la coda di cavallo… Te lo dico così… Mi Sembrava avesse davvero i capelli lunghi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) “Vederlo aggirarsi in zona è come vedere ildi Loch Ness”. A dirlo è l’attore Rob Lowe che, ospite del The Late Late Show with James Corden, ha rivelato di aver incontrato il suo illustre vicino di casa, il, e di averlo trovato tanto trasandato da risultare irriconoscibile. “Vivono a circa un miglio da casa mia. Non si vedono mai, lui poi conduce un’esistenzasolitaria. Tanto che, per noi del quartiere, incontrarlo è come vedere ildi Loch Ness. Nel senso che sai che c’è, ma non si fa mai vedere. E infatti quando l’ho visto, mentre guidava, la sensazione è stata quella…”. “È stato un incontro velocissimo, durato pochissimo. Ma aveva la coda di cavallo… Te lo dico… Miva avessei capelli lunghi, ...

elevenshearts : La sinistra sta abbastanza bene e sembra quasi normale, cioè ve le mostro in paragone, la mia destra non sta per ni… - __sophiesophie_ : @GirovagaC @cesenatico8 si ma con quello che dici sembra che stafania sia un mostro quando non mi pare proprio - malinconicx : sembra che apprezzino soltanto quando mostro la violenza e tutto il resto viene preso come debolezza - CecioniBarbara : @Terra_Pianeta Ingrandendo sembra una faccia da mostro con gli occhi di brace. Bello. - heyminimonkey : A leggere i commenti dei prelemi sembra che il 4 dicembre sia uscito Tommyyy e sia entrato il mostro di Firenze ?? -

Milano - Da mercoledì 20 gennaio a domenica 28 febbraio 2021 , a Milano, presso le vetrine di Underpass (Stazione del Passante ferroviario di Porta Garibaldi ) è allestita la mostra Animalia , una rif ...

Concept mostra la possibile UI di Apple Car

Come con ogni nuovo o futuro prodotto Apple non poteva mancare un primo concept, che cerca di immaginare la UI del cruscotto di Apple Car.

