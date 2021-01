Seat Tarraco - La e-Hybrid in Italia con prezzi a partire da 44 600 euro

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 gennaio 2021) Laha aperto ingli ordini per lae-, la Suv con powertrain plug-in che si pone all'apice dell'offerta del marchio spagnolo. La vettura può essere prenotata negli allestimenti Xcellence (44.600) e FR (46.250) a cinque posti: le prime consegne sono previste entro la fine del primo trimestre del 2021. 245 CV e fino a 49 km in elettrico. Il powertrain dellae-è composto da un 1.4 TSI da 150 CV con cambio automatico Dsg abbinato a un motore elettrico da 115 CV, per una potenza complessiva di sistema di 245 cavalli e 400 Nm. Le batterie da 12,8 kWh consentono di percorrere fino a 49 km a zero emissioni nel ciclo Wltp (con velocità limitata a 140 km/h). Il consumo medio omologato è compreso tra gli 1,6 e i ...