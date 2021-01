Scuola, la guida completa per le iscrizioni al nuovo anno scolastico: c’è tempo fino al 25 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Scegliere la Scuola dove iscriversi il prossimo anno, in epoca di pandemia, è più difficile. Dal 4 gennaio milioni di ragazzi e di genitori stanno cercando di capire quale sia la decisione migliore senza poter metter piede nel futuro istituto. La maggior parte dei dirigenti scolastici, infatti, di fronte al coronavirus ha optato per organizzare i cosiddetti Open day online oppure diffondendo opuscoli e volantini che spiegano le caratteristiche della propria Scuola. Un biglietto da visita che chiaramente non mostra difetti ma solo pregi. In ogni caso mamme, papà e studenti hanno tempo fino al 25 gennaio per decidere. Ecco come. Come effettuare l’iscrizione – Per tutte le classi prime della Scuola primaria, secondaria di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Scegliere ladove iscriversi il prossimo, in epoca di pandemia, è più difficile. Dal 4milioni di ragazzi e di genitori stcercando di capire quale sia la decisione migliore senza poter metter piede nel futuro istituto. La maggior parte dei dirigenti scolastici, infatti, di fronte al coronavirus ha optato per organizzare i cosiddetti Open day online oppure diffondendo opuscoli e volantini che spiegano le caratteristiche della propria. Un biglietto da visita che chiaramente non mostra difetti ma solo pregi. In ogni caso mamme, papà e studenti hal 25per decidere. Ecco come. Come effettuare l’iscrizione – Per tutte le classi prime dellaprimaria, secondaria di ...

SoyRobotico : RT @fattoquotidiano: Scuola, la guida completa per le iscrizioni al nuovo anno scolastico: c’è tempo fino al 25 gennaio - fattoquotidiano : Scuola, la guida completa per le iscrizioni al nuovo anno scolastico: c’è tempo fino al 25 gennaio - slythermiones : Oggi inizio scuola guida AIUTO???? - gioremo98 : @sangionotami @giuliast4bile @sangiovann1 Sta ragazza è una maga, appena uscita da Amici pretendo che scriva un man… - artxluke : sto cercando di stare al passo con le lezioni, studiare per il prossimo test di sociologia in cui non ci sto capend… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola guida Si può cambiare scuola guida per la prova pratica? SicurAUTO.it Dalla Regione Lazio aiuti per le librerie: soddisfazione nelle parole di Guido Ciarla (Sindacato Italiano Librai)

Il Sil, Sindacato Italiano Librai della Confesercenti dell’Area di Roma e del Lazio, ha espresso soddisfazione per l’importante Ordine del Giorno approvato all’unanimità dall’Aula Consiliare della Reg ...

CARABINIERI MARSALA: ALLA GUIDA IL CAPITANO ROSADONI. SUBITO UN SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nell’ultimo fine settimana la città di Marsala è stata interessata da un vasto servizio di controllo del territorio che ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Marsala, con l’ausilio della ...

Il Sil, Sindacato Italiano Librai della Confesercenti dell’Area di Roma e del Lazio, ha espresso soddisfazione per l’importante Ordine del Giorno approvato all’unanimità dall’Aula Consiliare della Reg ...Nell’ultimo fine settimana la città di Marsala è stata interessata da un vasto servizio di controllo del territorio che ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Marsala, con l’ausilio della ...