Screening al via da domani, ci sono ancora posti disponibili: già prenotate oltre 5.600 persone (Di martedì 19 gennaio 2021) FALCONARA - Ci sono ancora posti disponibili per partecipare allo Screening gratuito Covid - 19 che prenderà il via domani, 20 gennaio, al palasport Badiali di via dello Stadio, rivolto ai residenti ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 gennaio 2021) FALCONARA - Ciper partecipare allogratuito Covid - 19 che prenderà il via, 20 gennaio, al palasport Badiali di via dello Stadio, rivolto ai residenti ...

gflorea : Riapertura scuole, in Puglia il ritorno in classe si prepara con presidi sanitari, screening per docenti e Ata - Or… - ObiettivoNews1 : CHIAVERANO – 400 tamponi gratuiti per uno screening dei residenti - marchenews24 : Marche, Coronavirus: al via lo screening per studenti, insegnanti e personale - VicenzaPiu_com : Inquinamento Pfoa, @Guarda_Cristina (EV): “quando screening cittadini Trissino?” - mascalzonesbt : Al via lo screening, sopralluogo di Sindaci, Asur e Protezione civile presso il bocciodromo di Centobuchi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Screening via Screening di massa in partenza Effettuato l’ultimo sopralluogo e via libera per il bocciodromo il Resto del Carlino Covid Sulmona: test rapidi, accordo tra Comune e medici di famiglia

Al via un nuovo servizio di test rapidi antigenici grazie alla collaborazione tra il Comune e i Medici di Medicina Generale di Sulmona, per assistere la popolazione in tempo di Covid. “Dopo la campagn ...

AL VIA TAMPONI STUDENTI SUPERIORI L’AQUILA

A L’Aquila a tal proposito intanto una nuova campagna di screening sulla popolazione scolastica ... drive trough di Monticchio (ex cinema multisala), Musp via Ficara (ex asilo Il Viale) e ...

Al via un nuovo servizio di test rapidi antigenici grazie alla collaborazione tra il Comune e i Medici di Medicina Generale di Sulmona, per assistere la popolazione in tempo di Covid. “Dopo la campagn ...A L’Aquila a tal proposito intanto una nuova campagna di screening sulla popolazione scolastica ... drive trough di Monticchio (ex cinema multisala), Musp via Ficara (ex asilo Il Viale) e ...