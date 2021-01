Scoperta boutique del falso ai Castelli | 300 articoli contraffatti | giro d’affari per 80mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) I social network, al giorno d’oggi, sono sfruttati dagli utenti per moltissime operazioni, anche per la vendita di diversi oggetti, dalle auto ai capi di abbigliamento. In questo caso particolare un uomo di nazionalità marocchina individuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, utilizzava i social per promuovere la vendita di capi ed accessori di abbigliamento che riproducevano modelli delle più affermate griffe di alta moda. La perquisizione Le Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri, dopo alcuni approfondimenti, hanno deciso di perquisire l’appartamento del venditore, situato a Genzano, al cui interno era stata allestita una vera e propria “del”, costituita da oltre 300 pezzi – borse, scarpe, giubbotti, t-shirt, cinture e portafogli – recanti i marchi Louis Vuitton, Gucci, Moncler, Giorgio Armani, Versace, Ralph Lauren, ...