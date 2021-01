Sci alpino | le probabili convocate dell’Italia per i Mondiali di Cortina 2021 Bassino | Goggia | Brignone e Curtoni quattro certezze E Laura Pirovano…

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il tempo delle scelte si avvicina, in casa Italia, per idi. Quale il contingente azzurro papabile, al momento, in una stagione che sta esaltando le ragazze, ma regalando poche soddisfazioni al maschile, fermo restando le buone sensazioni lasciate da Paris a Bormio e il podio di Vinatzer a Campiglio? Ormai da qualche anno anche in casa azzurra non esistono più i famosi criteri di qualificazione interna, ma (forse giustamente) ci si affida (come avviene in Austria, per esempio), alla decisione del direttore tecnico, mentre in Svizzera, per dire, servono o una top7 o due top15 in ogni disciplina per garantirsi un posto in vista della rassegna iridata (in caso di più nomi papabili, decide ovviamente la direzione tecnica). Vediamo le possibili scelte FISI, tenendo presente la filastrocca ...