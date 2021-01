Sci alpino | la Fisi smentisce | Innerhofer negativo al Covid | può esserci a Kitzbuehel

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) Christofpuò. Lacon un comunicato ufficiale ha smentito le voci che si erano rincorse nella mattinata circa una possibile positività al coronavirus dell’azzurro (rilanciata da fonti autorevoli come l’Ansa), che dunque ha il via libera per raggiungere, se la federazione vorrà, la località austriaca per disputare la tappa di Coppa del Mondo: “In queste ore, si sta valutando l’arrivo dicon un giorno di ritardo al trofeo dell’Hahnekamm. Sono così smentite tutte le notizie circolate in queste ore sulla sua positività”. SportFace.