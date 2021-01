Schalke 04-Colonia mercoledì 20 gennaio | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 19 gennaio 2021) Diciassettesima giornata di Bundesliga, e il match preserale di questo20vede lo04 affrontare una delicata sfida salvezza contro il. La squadra di Gross ha dovuto cedere il passo ad un Eintracht rinvigorito dal ritorno di Jovic ed è caduta a Francoforte per 3 a 1. Una prestazione buona per quasi un’ora, InfoBetting: Scommesse Sportive e

La partita Schalke - Colonia di Mercoledì 20 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Bundesliga ...Eintracht Francoforte-Schalke 04 | Gross: “Questo 3-1 riflette il divario tra le due squadre” - Il tecnico parla dopo il 3-1 con l’Eintracht ...