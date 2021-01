Scanzi dice alla Meloni che «si chiama Montecitorio, non mercato del pesce» (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel corso della puntata di Otto e mezzo del 18 gennaio, c’è stata una opinione abbastanza forte di Scanzi contro Meloni. Il giornalista del Fatto Quotidiano infatti ha attaccato duramente il discorso che la leader di Fratelli d’Italia ha fatto alla Camera dei deputati in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del conseguente voto di fiducia. I toni usati da Giorgia Meloni sono stati molto alti, le sue parole taglienti e l’attacco al presidente del Consiglio diretto. La leader di Fratelli d’Italia ha anche sostenuto che Giuseppe Conte, visti i vari cambi di maggioranza dal 2018 a oggi, potrebbe essere definito un “Barbapapà”. LEGGI ANCHE > Il sopracciglio di Giuseppe Conte quando la Meloni lo chiama Barbapapà Scanzi contro ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel corso della puntata di Otto e mezzo del 18 gennaio, c’è stata una opinione abbastanza forte dicontro. Il giornalista del Fatto Quotidiano infatti ha attaccato duramente il discorso che la leader di Fratelli d’Italia ha fattoCamera dei deputati in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del conseguente voto di fiducia. I toni usati da Giorgiasono stati molto alti, le sue parole taglienti e l’attacco al presidente del Consiglio diretto. La leader di Fratelli d’Italia ha anche sostenuto che Giuseppe Conte, visti i vari cambi di maggioranza dal 2018 a oggi, potrebbe essere definito un “Barbapapà”. LEGGI ANCHE > Il sopracciglio di Giuseppe Conte quando laloBarbapapàcontro ...

ErCina3483 : @francescatotolo @lefrasidiosho Cioè Scanzi che ha la lingua nel culo di Conte dice a Osho che schierarsi è brutto?… - SemperAdamantes : RT @chiaralucetw: “#meloni deve urlare di meno non siamo al mercato del pesce ma a Montecitorio”. “#lilianasegre domani rischia la vita per… - devyl76 : RT @chiaralucetw: “#meloni deve urlare di meno non siamo al mercato del pesce ma a Montecitorio”. “#lilianasegre domani rischia la vita per… - Mirith_ : RT @ersiliasassarol: @Mirith_ Perché Scanzi lo dice solo alla Meloni? Gli altri parlano sottovoce? Non sa più dove attaccarsi. - ersiliasassarol : @Mirith_ Perché Scanzi lo dice solo alla Meloni? Gli altri parlano sottovoce? Non sa più dove attaccarsi. -

