“Saremo maledetti dai nostri figli”. Cosa ha detto Renzi al Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Vediamo se arriva a 161. In una ventina di minuti Matteo Renzi ha preso la parola al Senato dopo aver aperto, anche se informalmente, una crisi nella maggioranza con il ritiro delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Venti minuti circa, quelli di Renzi, in cui ha sottolineato una scelta motivata da ragioni politiche, non personalistiche. Un focus, quello scelto dal leader di Italia Viva, che dopo le carezze sulla correttezza del premier nella ricerca di dialogo si trasforma poco dopo in uno schiaffo: “Quando sono venuto a trovarla – sottolinea Renzi -, lei mi ha detto con gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, ho detto di no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Vediamo se arriva a 161. In una ventina di minuti Matteoha preso la parola aldopo aver aperto, anche se informalmente, una crisi nella maggioranza con il ritiro delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Venti minuti circa, quelli di, in cui ha sottolineato una scelta motivata da ragioni politiche, non personalistiche. Un focus, quello scelto dal leader di Italia Viva, che dopo le carezze sulla correttezza del premier nella ricerca di dialogo si trasforma poco dopo in uno schiaffo: “Quando sono venuto a trovarla – sottolinea-, lei mi hacon gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, hodi no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello ...

