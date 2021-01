“Sarai sempre nel mio cuore”. Paolo Bonolis in lutto, il cuore spezzato per una terribile perdita: “Grazie di tutto” (Di martedì 19 gennaio 2021) Paolo Bonolis si sfoga su Instagram in ricordo di una cara amica che se n’è andata. Il conduttore Mediaset ha voluto condividere sui social tutto il dolore del cast e degli autori del popolare quiz di Canale 5, pubblicando la foto della signora Eliana. Volto sconosciuto al grande pubblico, eppure fondamentale per il successo della trasmissione. Si trattava di una storica collaboratrice di Avanti un altro dietro le quinte, e Bonolis ha voluto salutarla con parole commoventi: “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”. E tra i tantissimi commenti anche quello di Francesco Cozzolino, simpatico e popolare “oversize” del programma: “Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)si sfoga su Instagram in ricordo di una cara amica che se n’è andata. Il conduttore Mediaset ha voluto condividere sui socialil dolore del cast e degli autori del popolare quiz di Canale 5, pubblicando la foto della signora Eliana. Volto sconosciuto al grande pubblico, eppure fondamentale per il successo della trasmissione. Si trattava di una storica collaboratrice di Avanti un altro dietro le quinte, eha voluto salutarla con parole commoventi: “Non so dove sei adesso, di sicuronel mioEliana”. E tra i tantissimi commenti anche quello di Francesco Cozzolino, simpatico e popolare “oversize” del programma: “Mancherà a tutti noi,sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ...

