Saponara: "Possiamo essere fastidiosi per tutti, risultato giustissimo"

Lo Spezia ha battuto a sorpresa la Roma per 4-2 ai supplementari e si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli.Riccardo Saponara, autore di una doppietta, ha dato una grande mano alla squadra di Italiano nell'impresa, queste le sue parole a Rai Sport: "E' un'impresa perché siamo venuti qui per fare la nostra partita, abbiamo giocato con coraggio da subito e trovato due gol. Abbiamo subito un po' il ritorno della Roma, ma abbiamo dimostrato che lo Spezia ha una sua identità e credo che il risultato sia giustissimo". Non era facile non disunirsi dopo il 2-2…"Abbiamo rischiato. La Roma ti porta a soffrire, siamo stati bravi a farlo; siamo rientrati nei supplementari con la voglia di portarla almeno ai rigori, poi gli episodi ci hanno aiutato un po' e abbiamo sfruttato al meglio".

