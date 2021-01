Sanremo 2021 covid-free: in attesa del Protocollo sanitario, già eseguiti 350 tamponi (Di martedì 19 gennaio 2021) Amadeus, teatro Ariston Il Festival dei tamponi. Prima ancora che si accendano i riflettori dell’Ariston, il Sanremo 2021 è già un sorvegliato speciale. La macchina organizzativa della kermesse è infatti avvolta da una bolla di sicurezza sanitaria che racchiude ermeticamente tecnici e maestranze all’opera nella Città dei Fiori. “Da fine dicembre abbiamo già fatto 350 tamponi” ha comunicato l’Asl1 Imperiese all’AdnKronos. E siamo solo alle battute iniziali. Al momento viene adottato un Protocollo “concordato con il medico della Rai“, che – secondo quanto precisato dall’azienda sanitaria ligure – prevede un sistema di doppio tampone: uno primo test viene eseguito a Roma alla partenza e un secondo a Sanremo. Ad oggi, stando a quanto si apprende, “non c’è stato nessun positivo“. Il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 gennaio 2021) Amadeus, teatro Ariston Il Festival dei. Prima ancora che si accendano i riflettori dell’Ariston, ilè già un sorvegliato speciale. La macchina organizzativa della kermesse è infatti avvolta da una bolla di sicurezza sanitaria che racchiude ermeticamente tecnici e maestranze all’opera nella Città dei Fiori. “Da fine dicembre abbiamo già fatto 350” ha comunicato l’Asl1 Imperiese all’AdnKronos. E siamo solo alle battute iniziali. Al momento viene adottato un“concordato con il medico della Rai“, che – secondo quanto precisato dall’azienda sanitaria ligure – prevede un sistema di doppio tampone: uno primo test viene eseguito a Roma alla partenza e un secondo a. Ad oggi, stando a quanto si apprende, “non c’è stato nessun positivo“. Il ...

