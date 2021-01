Sankt Moritz, in quarantena il Badrutt Palace e il Kempinski: spendereste 10mila euro al giorno per restare blindati nella vostra suite? (Di martedì 19 gennaio 2021) Confidential dai quattro cantoni. spendereste voi diecimila franchi al giorno (l’equivalente grosso modo di diecimila euro) per rimanere blindati nelle vostra deluxury suite al Palace Badrutt di Sankt Moritz senza poter neanche mettere il naso fuori dalla porta? Senza poter immergere l’alluce nella piscina termale con vista spettacolare sul lago ghiacciato attraverso vetrata a tutta luce? Senza farsi una coccola nella fiammante Spa o regalarsi una cena sublime in uno dei quattro ristoranti stellati dell’hotel (vabbè rimane sempre il room service, direte voi). Ebbene gli illustri ospiti dell’albergo sono costretti da ieri a fare la quarantena chiusi sottochiave nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Confidential dai quattro cantoni.voi diecimila franchi al(l’equivalente grosso modo di diecimila) per rimanerenelledeluxuryaldisenza poter neanche mettere il naso fuori dalla porta? Senza poter immergere l’allucepiscina termale con vista spettacolare sul lago ghiacciato attraverso vetrata a tutta luce? Senza farsi una coccolafiammante Spa o regalarsi una cena sublime in uno dei quattro ristoranti stellati dell’hotel (vabbè rimane sempre il room service, direte voi). Ebbene gli illustri ospiti dell’albergo sono costretti da ieri a fare lachiusi sottochiave nelle ...

