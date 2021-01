Sandra Lonardo replica a Giorgia Meloni: «Parla di Mastella Airlines? Lei volò con Scilipoti» – Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) «Ieri alla Camera l’onorevole Giorgia Meloni ha Parlato con disprezzo di una linea aerea della famiglia Mastella. Voglio ricordare a lei, che se n’è dimenticata con ipocrisia, e voglio dirlo a quest’Aula oltre che agli italiani: l’onorevole Meloni utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi». La senatrice Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ha replicato così durante il suo intervento in Senato alla leader di Fratelli d’Italia, che il 18 gennaio aveva tacciato il premier Giuseppe Conte di «volare alto con la Mastella Airlines». Lonardo ha quindi aggiunto: «Incredibile dimenticanza per una donna ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) «Ieri alla Camera l’onorevolehato con disprezzo di una linea aerea della famiglia. Voglio ricordare a lei, che se n’è dimenticata con ipocrisia, e voglio dirlo a quest’Aula oltre che agli italiani: l’onorevoleutilizzò il confortevole aereoper conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi». La senatrice, moglie di Clemente, hato così durante il suo intervento in Senato alla leader di Fratelli d’Italia, che il 18 gennaio aveva tacciato il premier Giuseppe Conte di «volare alto con la».ha quindi aggiunto: «Incredibile dimenticanza per una donna ...

lucatelese : Mitica Sandra LOnardo in Mastella: “Conte a me non ha chiesto nulla, non ha offerto nulla. E non avrà nulla. E allo… - HuffPostItalia : Crisi di Governo, Sandra Lonardo vota Sì e ne ha per tutti: Casini, Renzi e Meloni - Corriere : Lady Mastella a Meloni: «Volò con Scilipoti per il governo. Che doppiezza...» - Mariodarkmatter : RT @GiuliaCortese1: Sandra #Lonardo, moglie di #Mastella, sputtana la #Meloni. 'Grazie al voto di Scilipoti passato da Idv di Di Pietro a F… - GilardiNad : RT @GiuliaCortese1: Sandra #Lonardo, moglie di #Mastella, sputtana la #Meloni. 'Grazie al voto di Scilipoti passato da Idv di Di Pietro a F… -