San Raffaele: sistema telemetria per ‘cardiologia riabilitativa’ (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – L’IRCCS San Raffaele Roma si dota di un nuovo sistema di monitoraggio per i pazienti ricoverati nel reparto di ‘Cariologia riabilitativa’. Si tratta di una strumentazione che consente di tenere sotto controllo in modo costante il cuore dei degenti ovunque si trovino all’interno dell’ istituto di ricerca. Ancora una volta si punta su un impianto all’avanguardia che, in questo caso, utilizza il monitoraggio telemetrico wifi , una tecnologia informatica che permette la costante visualizzazione dell’andamento del ritmo cardiaco e la trascrizione di informazioni direttamente nella cartella clinica informatizzata a lui dedicata. “Questo avviene grazie a 38 telemetri in grado di osservare il ‘comportamento’ del cuore del paziente all’interno della struttura ospedaliera in qualsiasi momento e luogo (in camera, nel reparto di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – L’IRCCS SanRoma si dota di un nuovodi monitoraggio per i pazienti ricoverati nel reparto di ‘Cariologia. Si tratta di una strumentazione che consente di tenere sotto controllo in modo costante il cuore dei degenti ovunque si trovino all’interno dell’ istituto di ricerca. Ancora una volta si punta su un impianto all’avanguardia che, in questo caso, utilizza il monitoraggio telemetrico wifi , una tecnologia informatica che permette la costante visualizzazione dell’andamento del ritmo cardiaco e la trascrizione di informazioni direttamente nella cartella clinica informatizzata a lui dedicata. “Questo avviene grazie a 38 telemetri in grado di osservare il ‘comportamento’ del cuore del paziente all’interno della struttura ospedaliera in qualsiasi momento e luogo (in camera, nel reparto di ...

lucianonobili : Alex #Zanardi parla. E lotta come solo lui sa fare. «È stata un’emozione, nessuno ci credeva. Lui c'era!» ha comme… - cavallo_susie : @Annalagavo @sempreciro Ho parenti e amici a Milano e mi hanno raccontato che durante la prima ondata, 40 gg in cas… - ItalianoeRomano : RT @MorganilRamingo: San Michele Gabriele e Raffaele pregate per tutti ?? - _rjardon : RT @claviggi: Palazzo della Cancelleria è uno degli edifici più imponenti di Roma. Fu edificato a partire dal 1485 per volere del cardinale… - hipsterdelcazzo : @skoda130sl E non vogliamo aprirlo un San Raffaele in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : San Raffaele San Raffaele: sistema telemetria per 'cardiologia riabilitativa' RomaDailyNews Cardiologia riabilitativa: all'IRCCS San Raffaele Roma un sistema di Telemetria innovativo per il monitoraggio continuo dei pazienti

L’ IRCCS San Raffaele Roma si dota di un nuovo sistema di monitoraggio per i pazienti ricoverati nel reparto di " Cardiologia ...

Trofeo Ciclocross Re Manfredi, successo ed esordio col botto per la Lucania Bike-Team Palazzo San Gervasio

Edizione numero 1 coinvolgente quella andata in scena a Palazzo San Gervasio con il Trofeo Ciclocross Re Manfredi, a cura della Lucania Bike che ha profuso importanti energie nel cimentarsi per la pri ...

L’ IRCCS San Raffaele Roma si dota di un nuovo sistema di monitoraggio per i pazienti ricoverati nel reparto di " Cardiologia ...Edizione numero 1 coinvolgente quella andata in scena a Palazzo San Gervasio con il Trofeo Ciclocross Re Manfredi, a cura della Lucania Bike che ha profuso importanti energie nel cimentarsi per la pri ...