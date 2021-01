San Marzano sul Sarno, l’impegno della Regione sul Ponte Marconi (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso nella tarda mattinata il sopralluogo del Vicepresidente della Giunta regionale della Campania, l’On. Fulvio Bonavitacola, nell’area del Ponte Marconi, a San Marzano sul Sarno con il consigliere regionale Nunzio Carpentieri che sta seguendo la problematica degli allagamenti e delle esondazioni. Dopo la presentazione di un emendamento al bilancio di previsione della Regione, con il quale Carpentieri ha proposto di stanziare i fondi per rimuovere il tappo di rifiuti che causa le esondazioni, demolire il Ponte, realizzare un impianto di grigliatura a Foce Sarno e di ricostruire il Ponte, il Vicepresidente Bonavitacola che aveva assunto il suo personale impegno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso nella tarda mattinata il sopralluogo del VicepresidenteGiunta regionaleCampania, l’On. Fulvio Bonavitacola, nell’area del, a Sansulcon il consigliere regionale Nunzio Carpentieri che sta seguendo la problematica degli allagamenti e delle esondazioni. Dopo la presentazione di un emendamento al bilancio di previsione, con il quale Carpentieri ha proposto di stanziare i fondi per rimuovere il tappo di rifiuti che causa le esondazioni, demolire il, realizzare un impianto di grigliatura a Focee di ricostruire il, il Vicepresidente Bonavitacola che aveva assunto il suo personale impegno ...

Lo vide entrare in uno dei bagni pubblici di quella villa di cui era anche custode, poi provò ad abusarne sessualmente. Con l’accusa di violenza sessuale ...

