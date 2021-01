Sampdoria | ripresa con vista sul Parma | si rivede Tonelli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Laè tornata a lavorare a Bogliasco indel posticipo di campionato contro il: prime prove di rientro per Lorenzo«In questo pomeriggio carico di pioggia, laè tornata a lavorare sul campo 1 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. Claudio Ranieri e il suo staff hanno deciso di far allenare il gruppo unito, dedicando la prima parte a possessi e partitelle e la seconda a lavori aerobici, specifici in base ai ruoli. Primo test coi compagni per Lorenzo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Doppia seduta, invece, per Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini: in mattinata, recupero agonistico in palestra; nel pomeriggio specifico sul campo. Da segnalare il primo lavoro aerobico in assoluto per ...