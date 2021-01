Salvini “Il Governo se la canta e se la suona da solo” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Mancano vaccini, mancano insegnanti, mancano rimborsi alle imprese, e questi stanno a contare sul senatore a vita che va e che viene. L’Italia vera è fuori da questo palazzo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla crisi di Governo. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) “Mancano vaccini, mancano insegnanti, mancano rimborsi alle imprese, e questi stanno a contare sul senatore a vita che va e che viene. L’Italia vera è fuori da questo palazzo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in merito alla crisi di. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

