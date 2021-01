Salvini cita Grillo: "I senatori a vita non muoiono mai". Scoppia la bagarre (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Noi la fiducia non la dimostriamo a lei Conte ma i cittadini italiani. Speriamo che liberi la poltrona che sta ostinatamente difendendo con tutti i mezzi". Così il segretario leghista Matteo Salvini nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte. "Ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ricordo quello che diceva il leader" dei 5 stelle, ovvero che "'i senatori vita non muoiono mai o muoiono troppo tardi'", ha ostenuto. A quel punto è intervenuta la presidente del Senato Elisabetta Casellati, biasimando le sue parole. "Sono d'accordo con lei, presidente - ha aggiunto Salvini - che le parole dette sono disgustose e quindi il senatore M5 che interverrà dopo di me chiederà scusa". Salvini ha poi ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Noi la fiducia non la dimostriamo a lei Conte ma i cittadini italiani. Speriamo che liberi la poltrona che sta ostinatamente difendendo con tutti i mezzi". Così il segretario leghista Matteonelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte. "Aiche legittimamente voteranno la fiducia ricordo quello che diceva il leader" dei 5 stelle, ovvero che "'inonmai otroppo tardi'", ha ostenuto. A quel punto è intervenuta la presidente del Senato Elisabetta Casellati, biasimando le sue parole. "Sono d'accordo con lei, presidente - ha aggiunto- che le parole dette sono disgustose e quindi il senatore M5 che interverrà dopo di me chiederà scusa".ha poi ...

