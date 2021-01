Salvini: «Avete cercato solo complici per salvare le poltrone, mi fate vergognare di essere senatore» (Di martedì 19 gennaio 2021) «Dibattito surreale, per qualcuno qui il problema è perdere la poltrona, qualche collega mi ha fatto vergognare di essere senatore». Così Matteo Salvini, parlando in Senato, inizia il suo intervento. Sulla trattativa dei parlamentari accusa Conte: «State facendo quello per cui qualcuno prima è finito addirittura a processo, la compravendita di senatori». E spiega che ci sono stati due pesi e due misure. «Non state cercando dei volenterosi, dei responsabili, ma dei complici da pagare per mantenere le poltrone». In aula c’è tensione e Salvini se ne accorge: «Vedo tanto nervosismo, forse siete meno convinti di portare a casa poltrona». Salvini a Renzi: «Noi abbiamo mollato sette poltrone» E sul Recovery: «Sono per due terzi dei prestiti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) «Dibattito surreale, per qualcuno qui il problema è perdere la poltrona, qualche collega mi ha fattodi». Così Matteo, parlando in Senato, inizia il suo intervento. Sulla trattativa dei parlamentari accusa Conte: «State facendo quello per cui qualcuno prima è finito addirittura a processo, la compravendita di senatori». E spiega che ci sono stati due pesi e due misure. «Non state cercando dei volenterosi, dei responsabili, ma deida pagare per mantenere le». In aula c’è tensione ese ne accorge: «Vedo tanto nervosismo, forse siete meno convinti di portare a casa poltrona».a Renzi: «Noi abbiamo mollato sette» E sul Recovery: «Sono per due terzi dei prestiti ...

