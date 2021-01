Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa (Di martedì 19 gennaio 2021) Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in Salute", ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di prevenzione a 360 gradi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Campobasso, 19 gen. (Adnkronos) - In Italia una donna su due è adi una malattia di, soprattuttola. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre,i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio ildelle donne, con la tavola rotonda "Insieme con undi donna" sarà il protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in", ciclo di otto incontri promosso da, che prende il via oggi per offrire un percorso di prevenzione a 360 gradi per ...

Cuore a rischio per una italiana su due, soprattutto dopo la menopausa

