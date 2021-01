Salto con gli sci, l’Italia si affida alle tre sorelle Malsiner per la Coppa del Mondo a Ljubno (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel weekend del 22-24 gennaio andrà in scena una tappa della Coppa del Mondo 2021 di Salto con gli sci femminile. Il circuito sbarcherà a Ljubno (Slovenia) e l’Italia proverà a essere protagonista con le tre sorelle Malsiner: Lara, Manuela, Jessica sono state convocate dal DT Federico Rigoni per questo appuntamento, dove gareggeranno sotto la guida di Sebastian Colloredo e Andreas Felder. I In Continental Cup, ad Eisenerz, saranno invece impegnate le squadre maschili e femminili. Saranno in gara: Daniela Dejori, Annika Sieff, Lena Prinoth, Greta Pinzani e Veronica Gianmoena; Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Jacopo Bortolas e Stefano Radovan. Foto: Shutterstock Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel weekend del 22-24 gennaio andrà in scena una tappa delladel2021 dicon gli sci femminile. Il circuito sbarcherà a(Slovenia) eproverà a essere protagonista con le tre: Lara, Manuela, Jessica sono state convocate dal DT Federico Rigoni per questo appuntamento, dove gareggeranno sotto la guida di Sebastian Colloredo e Andreas Felder. I In Continental Cup, ad Eisenerz, saranno invece impegnate le squadre maschili e femminili. Saranno in gara: Daniela Dejori, Annika Sieff, Lena Prinoth, Greta Pinzani e Veronica Gianmoena; Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Jacopo Bortolas e Stefano Radovan. Foto: Shutterstock

cupido1971 : RT @cupido1971: Ho scoperto qual é lo #sport preferito dai dipendenti delle #concessionarie @OpelItalia! Il salto con l'#Astra - alecaponemilano : @renatapolverini Mi complimento con lei per il nuovo primato del mondo di salto. Quadruplo salto mortale carpiato c… - Alberto89672262 : Devo fare i complimenti?? a Renzi per il suo intervento al Senato, si è superato. Spero che non sia l'ennesima capr… - beppe32 : #Senato #Renzi Grande Salto di responsabilità e qualità politica. Migliorato e maturato. E talmente avanti che per… - Luis_uk : @sel2by3 @Agenzia_Ansa Fammi dei NOMI.. eppure non è difficile.. se pensi che ci sia qualcosa di meglio..dimmi con… -