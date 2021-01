Salerno | spaccio di sostanze stupefacenti | arrestato giovanissimo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella serata di ieri i Poliziotti della Squadra Mobile della Questura dia seguito di un prolungato servizio di pedinamento e appostamento, nato da una segnalazione su 112 NUE, hanno proceduto all’arresto in flagranza di P.G. di anni 18 ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I poliziotti della sezione “Falchi” alle ore 20:00 di ieri alla via L. Petrone dinotavano il giovane giungere in prossimità della suddetta via. Lo stesso veniva immediatamente bloccato e trovato in possesso, abilmente nascosti negli slip, di n. 10 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente che dal successivo esame narcotest risultava essere cocaina – crack. A seguito di tale rinvenimento, si procedeva ad estendere la ...