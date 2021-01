Salaria | iniziano i lavori di rifacimento del manto stradale | ecco tutte le info

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) Al via idi ripristino della pavimentazione sulla strada statale 4 “” da parte di Anas (Gruppo FS Italiane). Le attività, a partire da mercoledì 20 gennaio, interesseranno tratti saltuari compresi tra i km 101,250 e 104,800 in entrambe le direzioni di marcia, a Micigliano (Rieti). Per consentire l’esecuzione deiin sicurezza, il transito verrà regolato a senso unico alternato in corrispondenza dell’area di cantiere. Il completamento è previsto entro il 6 febbraio. su Il Corriere della Città.