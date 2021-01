Russia, Navalny portato al centro di detenzione: decine di suoi sostenitori protestano davanti alla stazione di polizia (Di martedì 19 gennaio 2021) decine di cittadini di Mosca hanno protestato a -20 gradi Celsius fuori da una stazione di polizia a sostegno del leader dell’opposizione russo, Alexei Navalny, che è stato fermato e arrestato al suo ritorno in Russia. “Non gli è stata data l’opportunità di contattare né i suoi avvocati né sua moglie” ha detto Olga Mikhailova, l’avvocato dell’oppositore russo. Navalny è stato ammanettato e portato verso il centro di detenzione dalla polizia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021)di cittadini di Mosca hanno protestato a -20 gradi Celsius fuori da unadia sostegno del leader dell’opposizione russo, Alexei, che è stato fermato e arrestato al suo ritorno in. “Non gli è stata data l’opportunità di contattare né iavvocati né sua moglie” ha detto Olga Mikhailova, l’avvocato dell’oppositore russo.è stato ammanettato everso ildiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

