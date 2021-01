Rumors: Trump valuta se dare la grazia al suo stratega Bannon (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo una fonte della Cnn, Donald Trump sarebbe combattutto se concedere la grazia al suo ex stratega Steve Bannon, ideologo del sovranismo. Sarebbe l'ultimo atto di Donald Trump come presidente e ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo una fonte della Cnn, Donaldsarebbe combattutto se concedere laal suo exSteve, ideologo del sovranismo. Sarebbe l'ultimo atto di Donaldcome presidente e ...

Secondo la fonte, il presidente uscente riconosce a Bannon di essere stato uno dei pochi personaggi di peso della destra conservatrice a difenderlo fino all'ultimo ...

