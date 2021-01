Rummenigge: “Uefa pensa a Euro 2020 in un solo Paese” (Di martedì 19 gennaio 2021) Rinviata di un anno a causa della pandemia Covid-19 che imperversa in Europa e nel mondo, Euro 2020 in dodici paesi, come aveva immaginato Michel Platini, allora presidente della Uefa, sembra un'idea tramontata. In ogni caso, è quanto suggerisce Karl-Heinz Rummenigge in un'intervista al quotidiano bavarese Münchner Merkur . "So che Aleksander Ceferin, il presidente della Uefa, si sta chiedendo se non sarebbe più logico, mentre il Covid infuria ancora, organizzare il torneo (11 giugno-11 luglio) in un solo Paese. Con un protocollo sanitario significativo. " L'autorità Europea deve annunciare la sua decisione entro e non oltre il 5 marzo.caption id="attachment 1051597" align="alignnone" width="1024" Italia (Getty Images)/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Rinviata di un anno a causa della pandemia Covid-19 che imperversa inpa e nel mondo,in dodici paesi, come aveva immaginato Michel Platini, allora presidente della, sembra un'idea tramontata. In ogni caso, è quanto suggerisce Karl-Heinzin un'intervista al quotidiano bavarese Münchner Merkur . "So che Aleksander Ceferin, il presidente della, si sta chiedendo se non sarebbe più logico, mentre il Covid infuria ancora, organizzare il torneo (11 giugno-11 luglio) in un. Con un protocollo sanitario significativo. " L'autoritàpea deve annunciare la sua decisione entro e non oltre il 5 marzo.caption id="attachment 1051597" align="alignnone" width="1024" Italia (Getty Images)/caption ITA ...

