Rummenigge: «Europei? La UEFA valuta l’ipotesi di un Paese unico» (Di martedì 19 gennaio 2021) Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha anticipato la possibile scelta dell’UEFA di far disputare gli Europei in un unico Paese Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha anticipato la possibile scelta dell’UEFA di far disputare gli Europei in un unico Paese. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Munchner Merkur: «So che il presidente della UEFA, Ceferin, si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è ancora in atto, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido. La UEFA dovrà prendere una decisione nelle prossime settimane su come e dove dovrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Karl-Heinz, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha anticipato la possibile scelta dell’di far disputare gliin unKarl-Heinz, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha anticipato la possibile scelta dell’di far disputare gliin un. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Munchner Merkur: «So che il presidente della, Ceferin, si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è ancora in atto, di far svolgere gliin una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido. Ladovrà prendere una decisione nelle prossime settimane su come e dove dovrebbe ...

