Rosario Cattafi, dopo quattro anni di attesa per un'udienza il reato di mafia rischia la prescrizione

di Salvatore Borsellino e il Movimento delle Agende Rosse

Torno ad utilizzare questo spazio che mi è stato gentilmente concesso dal Fatto Quotidiano per portare a conoscenza dei cittadini una situazione che trovo indecente per uno Stato di diritto. Domani, mercoledì 20 gennaio, si terrà a Reggio Calabria quella che forse sarà l'ultima udienza del processo per associazione mafiosa a carico di Rosario Pio Cattafi.

Cattafi, arrestato dall'Autorità giudiziaria di Messina nel luglio del 2012 con l'accusa di essere il capo della cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, fu condannato in primo grado nel 2013 per il reato di associazione mafiosa, commesso tra gli anni 70 e il giorno del suo arresto, con l'aggravante dell'aver diretto la cosca. La sentenza di appello confermò nel 2015 la condanna per ...

Prescrizione per estinzione del reato mafioso. E' questa la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale Giuseppe Adornato, che potrebbe mettere fine ...

Un giallo ancora avvolto nel mistero dopo sedici anni esatti. E’ la storia del giovane urologo siciliano morto “suicida” nella sua casa di Viterbo, Attilio Manca, il quale – secondo i pentiti – ha ope ...

