Romeo Beckham conquista la sua prima copertina. E segue le orme del fratello maggiore

Romeo Beckham e Millie Bobby Brown guarda le foto Forse i tre figli maschi di David Beckham, Brooklyn, Romeo e Cruz, non seguiranno le orme del famoso padre, diventando stelle internazionali del mondo del calcio. I tre ragazzi sembrano sicuramente più proiettati verso l'universo nel quale gravita la madre, Victoria, ovvero il mondo del fashion.

kindermaxxi : Non vorrei essere nei panni dei miei follower oggi che è uscita la cover di Romeo Beckham - kindermaxxi : Basically Romeo Beckham è la versione Pro di Justin Bieber nel 2015 - kindermaxxi : Per la serie: “crescono così in fretta che finiscono per blessarmi la TL”: Romeo Beckham sulla cover de L’Uomo Vogu… - Claudicans : Raga che voglia furibonda di farsi il punto di biondo di Romeo Beckham - maravilhadavida : o romeo beckham capa p l'uomo vogue -