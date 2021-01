Roma-Spezia, sesto cambio illegale dei giallorossi: l’ironia dei social (TWEET) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sei cambi in una partita di calcio. Episodio incredibile durante il corso di Roma-Spezia, ottavo di finale di Coppa Italia. Dopo la doppia espulsione ai danni di Mancini e Pau Lopez, i giallorossi hanno effettuato due cambi sforando il limite concesso dal regolamento e giungendo a un clamoroso totale di sei sostituzioni. Un errore che, al netto del 2-4 a favore dello Spezia, avrebbe decretato la sconfitta a tavolino dei giallorossi. Un errore accolto con tanta ironia dai social. Post muto #RomaSpezia pic.twitter.com/IHiV9MQfnN — Andrea Torrisi (@TorrisiAndrea) January 19, 2021 Quarto uomo: “non puoi fare 6 sostituzioni”Fonseca: “e da me che voi, io te posso cantá na canzone” #CoppaItalia #RomaSpezia — Carlo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sei cambi in una partita di calcio. Episodio incredibile durante il corso di, ottavo di finale di Coppa Italia. Dopo la doppia espulsione ai danni di Mancini e Pau Lopez, ihanno effettuato due cambi sforando il limite concesso dal regolamento e giungendo a un clamoroso totale di sei sostituzioni. Un errore che, al netto del 2-4 a favore dello, avrebbe decretato la sconfitta a tavolino dei. Un errore accolto con tanta ironia dai. Post muto #pic.twitter.com/IHiV9MQfnN — Andrea Torrisi (@TorrisiAndrea) January 19, 2021 Quarto uomo: “non puoi fare 6 sostituzioni”Fonseca: “e da me che voi, io te posso cantá na canzone” #CoppaItalia #— Carlo ...

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - DiMarzio : #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - Eurosport_IT : COLPACCIO DELLO SPEZIA! ???? La Roma in 9 nei supplementari cede contro i liguri ma i giallorossi rischiano di per… - 88Interista : Comunque la #Roma perderebbe a tavolino solo in caso di ricorso dello #Spezia, il provvedimento non è automatico. #RomaSpezia #CoppaItalia - Mediagol : #Roma-#Spezia, Fonseca: 'Momento difficile, volevamo andare avanti in #CoppaItalia. Sesto cambio? Se c'è un problem… -