Roma-Spezia: le formazioni ufficiali (Di martedì 19 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Roma-Spezia, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, alle 21.15 il calcio d'inizio all'Olimpico: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Mancini; Spinazzola, Villar, Pellegrini, Peres; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral. All. Fonseca. Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sina, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara. All. Italiano.

