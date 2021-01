Roma-Spezia | Italiano | “Questo successo in Coppa Italia è la vittoria di 30 ragazzi Adesso testa a sabato”

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - DiMarzio : #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - Eurosport_IT : COLPACCIO DELLO SPEZIA! ???? La Roma in 9 nei supplementari cede contro i liguri ma i giallorossi rischiano di per… - VPanatta : @swimmerpg Candela ha detto a roma tv che con lo spezia era facile. Mi aspetto gli stessi tweet. - lado_mx : #Video Roma 2-4 Spezia. SORPRESA. Spezia a cuartos de final vs Napoli del Chucky Lozano | Copa Italia: -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spezia

Spezia will face Napoli in the quarter-finals of the Italian Cup next week after a dramatic 4-2 win at Roma in which the hosts finished with nine men.ROMA (ITALPRESS) – La Roma è fuori dalla Coppa Italia. All’Olimpico, a pochi giorni dal 3-0 nel derby, la squadra di Fonseca in nove uomini perde 4-2 ai supplementari e viene eliminata dallo Spezia ag ...