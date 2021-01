Roma Spezia, i convocati di Fonseca per la sfida di Coppa Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro lo Spezia: c’è Santon Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro lo Spezia: fuori Mirante e Diawara, che ha accusato un piccolo fastidio tendineo alla gamba sinistra questa mattina, mentre torna a disposizione Santon. Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato.Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Podgoreanu.Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper ladicontro lo: c’è Santon Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper ladicontro lo: fuori Mirante e Diawara, che ha accusato un piccolo fastidio tendineo alla gamba sinistra questa mattina, mentre torna a disposizione Santon. Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato.Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Podgoreanu.Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Roma, Diawara out contro lo Spezia per un fastidio alla gamba, torna Santon - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Roma, Diawara out contro lo Spezia per un fastidio alla gamba, torna Santon - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Coppa Italia, Roma-Spezia in prime time su Rai2 – Ottavo di finale, in diretta dall’Olimpico - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Coppa Italia, Roma-Spezia in prime time su Rai2 – Ottavo di finale, in diretta dall’Olimpico -