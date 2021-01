Roma-Spezia, gol incredibile di Saponara: pallonetto splendido ed è 2-4 (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gol incredibile di Riccardo Saponara all’Olimpico in Roma-Spezia. La sfida termina così sul 2-4, ma in realtà verrà persa a tavolino dai giallorossi per via delle sei sostituzioni effettuate per sbaglio. Il trequartista ligure, a ogni modo, chiude definitivamente la contesa con un pallonetto meraviglioso dal limite dell’area che sorprende Fuzato. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Goldi Riccardoall’Olimpico in. La sfida termina così sul 2-4, ma in realtà verrà persa a tavolino dai giallorossi per via delle sei sostituzioni effettuate per sbaglio. Il trequartista ligure, a ogni modo, chiude definitivamente la contesa con unmeraviglioso dal limite dell’area che sorprende Fuzato. In alto il. SportFace.

