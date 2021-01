Roma-Spezia, Fonseca: “Momento difficile, volevamo andare avanti in Coppa Italia. Sesto cambio? Se c’è un problema ne parleremo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’errore del cambio? Se c’è un problema abbiamo tempo di parlarne internamente, se c’è un problema.Le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ai microfoni di "Rai Sport", dopo la sconfitta ai supplementari, agli ottavi di Coppa Italia per 4-2, contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.SOTTO DI DUE GOL DOPO POCO TEMPO - "Abbiamo avuto un avvio difficile, un rigore, poi però la squadra ha reagito, abbiamo sbagliato tanti gol, abbiamo recuperato il risultato e con 2 giocatori in meno è stato difficile. E’ un Momento difficile, volevamo andare più avanti in ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’errore del? Se c’è unabbiamo tempo di parlarne internamente, se c’è un.Le parole del tecnico della, Paulo, ai microfoni di "Rai Sport", dopo la sconfitta ai supplementari, agli ottavi diper 4-2, contro lodi Vincenzono. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.SOTTO DI DUE GOL DOPO POCO TEMPO - "Abbiamo avuto un avvio, un rigore, poi però la squadra ha reagito, abbiamo sbagliato tanti gol, abbiamo recuperato il risultato e con 2 giocatori in meno è stato. E’ unpiùin ...

