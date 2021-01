Roma-Spezia 2-4, nuovo disastro dopo il Derby: Tabellino ed Highlights (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutto quello che è successo allo Stadio Olimpico nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia Roma-Spezia, cronaca, Tabellino ed Highlights Il Derby di venerdì 15 gennaio ha lasciato strascichi potenti e profondi nelle certezze della Roma di Fonseca che in una serata incredibile si gioca il primo obiettivo stagionale, forse il più abbordabile e viene eliminata al primo tuffo dalla Coppa Italia. All’Olimpico di Roma finisce 2-4, Fonseca schiera il classico 3-4-2-1 mentre Italiano replica con il 4-3-3. E’ subito notte —>>> Ti potrebbe interessare anche Lazio-Roma 3-0, dominio biancoceleste: Tabellino e Highlights Roma-Spezia Tabellino ed ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutto quello che è successo allo Stadio Olimpico nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia, cronaca,edIldi venerdì 15 gennaio ha lasciato strascichi potenti e profondi nelle certezze delladi Fonseca che in una serata incredibile si gioca il primo obiettivo stagionale, forse il più abbordabile e viene eliminata al primo tuffo dalla Coppa Italia. All’Olimpico difinisce 2-4, Fonseca schiera il classico 3-4-2-1 mentre Italiano replica con il 4-3-3. E’ subito notte —>>> Ti potrebbe interessare anche Lazio-3-0, dominio biancoceleste:ed ...

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - SkySport : ROMA-SPEZIA 2-4 Risultato alla fine dei tempi supplementari ? ? #Galabinov (6’) ? #Saponara (15’) ? rig.… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Clamoroso #Roma: dopo il derby perde 4-2 in casa in 9 contro lo Spezia ed esce dalla Coppa Italia. Giallo sei cambi #RomaSpez… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #CoppaItalia, #RomaSpezia 2-4: giallorossi in tilt, Italiano ai quarti. #SportMediaset -