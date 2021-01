Roma-Spezia 2-4: giallorossi fuori dalla Coppa Italia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma-Spezia 2-4. giallorossi eliminati dalla Coppa Italia. All’Olimpico lo Spezia batte la Roma 4 a 2 ai tempi supplementari e ora ai quarti di finale affronterà il Napoli, vittorioso contro l’Empoli. La squadra di Fonseca avrebbe comunque perso la gara 3 a 0 a tavolino per un errore con i cambi: la Roma ne ha effettuati 6, quando sono al massimo 5 i cambi consentiti anche con i tempi supplementari. L’obiettivo dei giallorossi era di riscattare la sconfitta subita nel derby della Capitale, centrando la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. La gara però parte subito in salita per la Roma perché al 6? lo Spezia passa in vantaggio con Galabinov su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021)2-4.eliminati. All’Olimpico lobatte la4 a 2 ai tempi supplementari e ora ai quarti di finale affronterà il Napoli, vittorioso contro l’Empoli. La squadra di Fonseca avrebbe comunque perso la gara 3 a 0 a tavolino per un errore con i cambi: lane ha effettuati 6, quando sono al massimo 5 i cambi consentiti anche con i tempi supplementari. L’obiettivo deiera di riscattare la sconfitta subita nel derby della Capitale, centrando la qualificazione ai quarti di. La gara però parte subito in salita per laperché al 6? lopassa in vantaggio con Galabinov su ...

