Roma, marocchino violenta due volte la sua amica e poi la chiude a chiave (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ha violentata due volte nella stessa notte e l'ha chiusa a chiave nella sua stanza, con l'intenzione forse di continuare ad abusarne. La cronaca di Roma offre episodi sconcertanti quotidianamente. L'uomo è stato arrestato. È finito in carcere il 41enne originario del Marocco. Vittima è una sua amica e sua connazionale, Dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona. La ricostruzione è di Repubblica. I fatti Nel quartiere Tor Carbone la donna, che vive in un'altra città, era stata ospitata dall 'amico marocchino alcuni giorni prima. Quella notte i due avevano fatto baldoria. Avevano bevuto e l'uomo ha poi offerto all'amica hashish e cocaina. Poi la donna era andata a dormire. Ed è stato a questo punto che lui ha aggredito e ...

