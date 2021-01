Roma: madre e figlio occupano un terreno pieno di reperti archeologici per ingrandire l’attività di famiglia (Di martedì 19 gennaio 2021) Hanno occupato un terreno pieno di reperti archeologici di proprietà del comune di Roma per “ampliare” la loro attività di autodemolizione in zona Pineta Sacchetti. E’ per questo che madre e figlio, rispettivamente rappresentante legale e socio dell’attività di autodemolizione, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato – coadiuvati dai militari del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale – con le accuse di invasione di terreni e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. L’indagine e la scoperta Si tratta del risultato ottenuto a seguito di un’attività d’indagine partita a novembre dello scorso anno, quando un cittadino allertò i Carabinieri circa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Hanno occupato undidi proprietà del comune diper “ampliare” la loro attività di autodemolizione in zona Pineta Sacchetti. E’ per questo che, rispettivamente rappresentante legale e socio deldi autodemolizione, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della StazioneMontespaccato – coadiuvati dai militari del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale – con le accuse di invasione di terreni e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. L’indagine e la scoperta Si tratta del risultato ottenuto a seguito di un’attività d’indagine partita a novembre dello scorso anno, quando un cittadino allertò i Carabinieri circa ...

