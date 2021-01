Roma-Latina, Lega: subito sblocco opera se lista commissari pronta (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Conte ci risparmi il giochino delle tre carte. Se la lista dei commissari straordinari per le opere c’e’ davvero, come afferma il Presidente del Consiglio, allora non si perda altro tempo prezioso: si sblocchino subito la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone.” “Infrastrutture di importanza vitale per lo sviluppo economico del territorio pontino e dell’interno Lazio. Basta chiacchiere. Conte tiri fuori dal cassetto questo elenco e, soprattutto, spieghi ai neocommissari che i cantieri vanno sbloccati oggi e che queste opere non possono piu’ attendere”. Cosi’ i deputati della Lega Claudio Durigon e Francesco Zicchieri. Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021)– “Conte ci risparmi il giochino delle tre carte. Se ladeistraordinari per le opere c’e’ davvero, come afferma il Presidente del Consiglio, allora non si perda altro tempo prezioso: si sblocchinolae la bretella Cisterna-Valmontone.” “Infrastrutture di importanza vitale per lo sviluppo economico del territorio pontino e dell’interno Lazio. Basta chiacchiere. Conte tiri fuori dal cassetto questo elenco e, soprattutto, spieghi ai neoche i cantieri vanno sbloccati oggi e che queste opere non possono piu’ attendere”. Cosi’ i deputati dellaClaudio Durigon e Francesco Zicchieri.

LATINA – Truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso d’ufficio e falso. Nonostante la gravita delle ipotesi di reato configurate dalla Procura di Roma, non si svolgerà alcun processo a carico dell’ex ...

I cittadini che vivono nell’area circostante la discarica di Albano-Roncigliano chiedono che la Asl Roma 6 invochi il ‘principio di precauzione’ e che i sindaci confinanti – ossia i primi cittadini di ...

