Roma | la ‘strage’ silenziosa dei senzatetto Ecoitaliasolidale | «Già 9 morti quest’anno per il freddo»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’ultima tragedia si è consumata ad Ostia nei primi giorni dell’anno quando è stato trovato il cadavere di un senza fissa dimora, sotto le coperte, addormentato per sempre su un giaciglio di fortuna fatto di cartoni, proprio su piazzale della Stazione Vecchia, sotto i portici della sede del X Municipio., un “piano” inadeguato «Dall’inizio di novembre sonoin strada, solo a, 9 senza fissa dimora, ma non si hanno ancora notizie sul reale potenziamento del “piano” nella Capitale», scrive in una nota il Movimento. «E’ del tutto evidente però come in questo periodo di Covid, in parallelo alle difficoltà di carattere sanitario sono aumentate le difficoltà economiche con numerosi soggetti che hanno perso il già precario lavoro, quindi è ...