Roma, la Coppa Italia per ripartire: lo chiedono anche i tifosi (Di martedì 19 gennaio 2021) La strada è stata tracciata dai tifosi, delusi ma pronti a ripartire: "Il derby un'onta da cancellare, fuori gli attributi, continuate a lottare", hanno scritto su uno striscione affisso nella serata di ieri fuori Trigoria. Il messaggio è chiaro: la sconfitta con la Lazio ha fatto male, ma non per questo si può buttare una stagione che vede al momento la Roma al terzo posto. Soprattutto alla vigilia di una gara importante, quella con lo Spezia, che può avvicinare la squadra di Fonseca ad uno degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione: la vittoria della Coppa Italia. La Roma riparte da qui, nella sfida dell'Olimpico delle 21 e 15, per mettersi alle spalle la batosta subita nella stracittadina e riprendere a correre. Non sarà facile perché lo Spezia è reduce da tre risultati utili ...

