Roma, incidente mortale sulla Tiburtina: fatale il ghiaccio sulla strada (Di martedì 19 gennaio 2021) Un 38enne è morto sulla via Tiburtina mentre andava a lavoro in sella al suo scooter: secondo le indagini avrebbe perso il controllo del veicolo a causa del ghiaccio sul manto stradale. (google maps)Alle prime ore dell'alba di ieri, lunedì 18 gennaio, si è verificato un tragico incidente stradale lungo la via Tiburtina, a Roma. A perdere la vita è stato un uomo di 38 anni, Emanuele Lanzoni, mentre si recava a lavoro a bordo del suo scooter. La vittima, secondo le ricostruzioni, sarebbe caduta autonomamente a causa del ghiaccio presente sulla strada. La gelata della scorsa notte ha causato in tutta la capitale numerosi disagi al traffico e l'asfalto ghiacciato ha ...

